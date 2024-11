Inter-news.it - Turnover Inzaghi: come avviene all’Inter sugli esempi Pavard e Frattesi

La parolaè spesso accostata ama in questo avvio di stagione per l’Inter sono più le critiche che i complimenti per la gestione. Le rotazioni principali finora si vedono in Europa. Alla base delle scelte c’è sempre il calendario ma vanno considerati anche altri fattori MILANO – L’argomento “” da quando Simonesiede sulla panchina dell’Inter è ricorrente. E il più delle volte viene utilizzato per muovere critiche contro l’allenatore nerazzurro. Ma cos’è ile di cosa si parla esattamente? Innanzitutto bisogna dire che “turn-over” è un termine altamente specifico utilizzato impropriamente in ambito calcistico. Un concetto che è diventato comune nel linguaggio quotidiano. Un termine prestato al calcio per sottolineare l’importanza di alternare titolari e riserve nelle scelte di formazione fatte dall’allenatore.