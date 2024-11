Lanotiziagiornale.it - Trump vs Harris: una sfida culturale globale che l’America esporta al mondo

Le ultime ore della campagna elettorale americana si sono trasformate in una contesa dal palcosceniconon si limitano a contendersi il cuore degli elettori americani: le loro campagne parlano ormai alintero, con alleanze e antagonismi che disegnano un quadro geopolitico complesso. E mentrearringa le folle tra promesse di restaurazione e scenari di terrore,cerca di raccogliere un consenso basato su valori di uguaglianza e inclusività. Non è solo una battaglia per il voto ma unaaperta tra due anime dell’Occidente.e il richiamo alla forza: un’America divisa tra paura e restaurazione Donald, nel suo ultimo tour elettorale, accentua un’immagine fosca delodierna: la vede come una nazione occupata dalla “decadenza” e dalla “debolezza” imposte dai democratici.