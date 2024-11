Lanazione.it - Trump-Harris, la sfida: "Un pugno di voti fra i due candidati"

"La corsa alla presidenza Usa finirà all’ultimo chilometro, con esito solo a fine mattinata del 6 novembre e per undiin più dell’uno sull’altro candidato", prevede il professor Luca Verzichelli, ordinario di Scienze politiche e promotore della nottata al Santa Chiara Lab dell’Università per seguire l’election day negli Stati Uniti. Dalle 23 di stasera, docenti, esperti e giornalisti in collegamento e in presenza, ci accompagneranno tutta la notte fino ai risultati del voto presidenziale americano, analizzando la campagna di comunicazione, ladei diritti , il peso e le conseguenze del voto, le ‘regole e la posta del gioco’ come dice il professor Verzichelli. Perché tanta attesa per il voto Usa anche in Italia? "L’attenzione sulla politica mondiale risente del momento.