Anteprima24.it - Terzo mandato, Bonaccini boccia De Luca: “Le leggi si rispettano, troveremo il candidato per la Campania”

Tempo di lettura: < 1 minuto “C’è una legge nazionale che prescrive il limite dei due mandati. Io, come noto, l’avrei anche cambiata. Ma è ovvio che lesi”. Così Stefano, europarlamentare e presidente PD. “Detto questo, insi vota tra un anno, mentre in Emilia-Romagna e in Umbria tra dieci giorni: adesso mi concentrerei su quelle elezioni. Non è che possiamo decidere oggi chi sarà il prossimo o la prossima candidata alla presidenza della Regione. È stato fatto un lavoro enorme in questi anni da parte della Giunta Dee sono certo che sia interesse di tutti valorizzarne i risultati insieme a tutta la coalizione. Poi, a tempo debito, ci metteremo a sedere ela soluzione più giusta per le prossime elezioni”, conclude