Ilgiorno.it - Telgate, maxi-intossicazione. Esposto ambientalista: "Allevamenti insostenibili"

Legambiente presenterà unalla Procura di Bergamo e ai carabinieri forestali per l’episodio avvenuto domenica mattina al polo logistico Notino di, quando 52 dipendenti dell’e-shop specializzato nella vendita online di profumi e cosmetici in tutta Europa, che in quel momento stavano lavorando in un capannone dell’azienda, sono rimasti intossicati a causa dei liquami sparsi nei campi agricoli vicini alla struttura: 16 persone sono state trasportate in vari ospedali della provincia con sintomi quali mal di pancia, mal di testa, nausea e vomito. Fortunatamente nessuno di loro ha riportato gravi conseguenze. Legambiente contesta la legittimità della condotta dei responsabili dell’inquinamento. Dal 1° novembre, infatti, per effetto delle condizioni atmosferiche che impediscono la dispersione degli inquinanti, in tutta la pianura lombarda è stato disposto il divieto di spandimento di liquami zootecnici.