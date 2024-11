Sport.quotidiano.net - Roma, troppi regali ed ennesimo ko. Juric non scaccia la crisi

5 novembre 2024 - La sconfitta fa male, è bruciante, non tanto per la qualità dell'avversario, un Verona combattivo ma meno forte dei giallorossi, ma per come la squadra abbia gettato alle ortiche la possibilità di vincere. La partita termina 3-2, con inisti incapace di trasformare due rimonte in un sorpasso, cadendo sempre per errori individuali, mentre il cinismo è di casa in Veneto e permetto agli scaligeri di trasformare in gol ogni occasione disponibile. La scelta del Verona per superare indenne la sfida contro i capitolini è quella di un atteggiamento guardingo. Poca pressione nella metà campo avversaria e tantissima difesa posizionale nei propri ultimi metri a negare la profondità ai giallorossi, aspetando spazio per il contropiede. Lainvece fa girare la palla a caccia della profondità con imbucate improvvise, con Dovbyk e Zalewski i due principali ricevitori.