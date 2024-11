Sport.quotidiano.net - Renate e la via d’uscita: "Ora bisogna cambiare"

C’è una luce nel tenebroso pomeriggio di sabato a Meda coincidente con la sconfitta numero sei nelle ultime otto partite del. È il primo gol tra i professionisti di Lorenzo Andrea De Leo (nella foto), 19 anni ed entrato quest’anno in pianta stabile sia nella rosa della prima squadra che dell’undici titolare di mister Foschi. E se non è nello schieramento di partenza, uno scampolo per De Leo c’è stato quasi sempre visto che sono 11 le presenze (in 13 giornate) fin qui collezionate dal “lunghissimo“ attaccante del. Che già a Padova era andato vicino in almeno un paio di occasioni al gol e che lo ha segnato contro il Lumezzane quando però in dote non ha portato alcunché. Un piccolo segnale di vita per l’attacco nerazzurro che contro i bresciani ha girato spesso a vuoto. Nell’occasione in cui Foschi ha tentato la carta della contemporaneità iniziale per Bocalon e Plescia, dopo poco meno di 41 minuti è dovuto tornare sui suoi passi cambiandoli entrambi nell’ambito di una tripla sostituzione (che ha coinvolto anche Ghezzi) ovviamente “rumorosa“ per gli equilibri interni.