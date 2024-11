Dailyshowmagazine.com - Raanko e il Suo Album “47”: Un Viaggio Oltre la Vita e la Musica Nu Metal

Leggi tutto su Dailyshowmagazine.com

, artista di origini algerine e cresciuto a Marsiglia, presenta il suo47, una raccolta di pensieri e suoni che unisce il nue il rap. Nato da anni di riflessioni scritte sui suoi quaderni, 47 rappresenta molto più di un semplice progettole: è la voce di un “signor nessuno” che, nonostante unapassata nell’ombra, trova il modo di far sentire il suo messaggio. La Storia di “47”: UnFrutto di Undici Anni di Lavoro eL’47 ha radici profonde, risalenti a più di undici anni fa.spiega come, non avendo mai avuto amici stretti o legami importanti, abbia sempre affidato ai suoi quaderni i pensieri e le esperienze che lagli ha riservato. È grazie a una persona speciale incontrata lungo il suo cammino cheè riuscito a dare una formale a quei quaderni, trasformando le sue parole in un