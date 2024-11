Quifinanza.it - Previdenza integrativa non decolla: investe solo 1 italiano su 4

Leggi tutto su Quifinanza.it

La tenuta dei conti previdenziali italiani è a rischio e laè ancora troppo poco diffusa: a rinnovare l’allarme è Moneyfarm che, alla vigilia del mese dell’educazione finanziaria, fa il punto sullo stato dell’arte del sistema pensionistico in Italia, nei giorni in cui si sta delineando il testo della Legge di Bilancio.nonAd oggi il rapporto tra spesa pensionistica e PIL – uno degli indici con cui si misura la sostenibilità del welfare pubblico – è pari al 15,6%, percentuale che si stima salirà al 17% nell’arco di soli 15 anni. Colpa della crisi demografica, con il numero di nuove pensioni liquidate nel corso del 2023 che supera di gran lunga quello delle nuove nascite, arrivate a segnare un altro record negativo (379.339 neonati vs 519.