Mistermovie.it - Mister Movie | Perché Drea De Matteo ha rifiutato un Ruolo Marvel, ecco il Motivo Inaspettato

Leggi tutto su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.de, celebre per ildi Adriana La Cerva in I Soprano, è un volto che non passa inosservato nel mondo del cinema e della televisione. Nonostante un Emmy Award conquistato grazie al suo talento, l’attrice ha progressivamente ridotto le apparizioni sullo schermo, assumendo ruoli secondari in serie di successo come Joey, Sons of Anarchy e Desperate Housewives. Ma cosa ha portato questa promettente attrice a intraprendere un percorso così diverso dalle aspettative iniziali?de: Tra Successo, Controversie e Nuove Scelte di Vita Di recente,deha spiegato i motivi dietro la sua assenza dal panorama cinematografico, rivelando che non si è trattato di una semplice scelta personale. Durante la pandemia di COVID-19, la sua posizione contraria alla vaccinazione l’ha portata a essere vista come una “persona non grata” nell’industria.