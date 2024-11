Made in Italy | Aepi lancia sportello di sostegno alle Pmi

Leggi tutto su Ildenaro.it

Nasce lodialinper piccole e micro imprese, un esempio di servizio pubblico chemetterà a disposizione di tutte quelle piccole realtà aziendali che altrimenti non avrebbero gli strumenti finanziari e tecnici per accedere ai mercati esteri . Infatti, come sottolinea la Confederazione guidata da Mino Dinoi, «grazie al protocollo avviato tra, Simest, Agenzia ICE ed Ente del Microcredito, con questole piccole e micro imprese potranno contare su microcredito e finanza agevolata, formazione per il personale interno e consulenze professionali specifiche per districarsi nel complesso percorso burocratico e fiscale verso l’internazionalizzazione, avviando o implementando i canali di esportazione più appetibili per i propri prodotti». «Abbiamo fortemente voluto questo strumento – ha dichiarato Dinoi – affinché le piccole e micro imprese abbiano le stesse opportunità di espandersi all’estero delle grandi aziende.