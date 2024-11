Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Dabrowski/Routliffe 6-1 6-7, WTA Finals 2024 in DIRETTA: si decide tutto al match tiebreak

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-RUBLEV NON PRIMA DELLE 14.00 7-7 SI! Passante di dritto vincente al centro di. 7-6. Volèe di dritto in allungo decisa della canadese. 6-6 E’ lungo ancora una volta il pallonetto dell’emiliana. 6-5. Risposta di dritto potentissima della toscana. 5-5 Solido smash della neozelandese. 5-4sparacchia via la risposta di dritto. 4-4 Scappa via purtroppo il pallonetto al volo di. 4-3. Gran lob di dritto di Jasmne! 3-3 E’ larga la volèe di dritto in allungo di Sara. 3-2con un riflesso felino chiude la volèe. 3-1. Erroraccio della canadese, che si dispera. 2-1. L’oceanica si riscatta con la prima vincente.