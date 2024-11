Tvpertutti.it - Lite al Grande Fratello Lorenzo contro Helena: urla e lacrime. VIDEO

Leggi tutto su Tvpertutti.it

Nella casa delè scoppiato il caos nella notte. La puntata andata in onda ieri, lunedì 4 novembre 2024, è stata piuttosto movimentata specie per quanto riguarda Shaila Gatta eSpolverato. Chiusa la diretta con Alfonso Signorini, i concorrenti si sono radunati a tavola per cenare ed è scoppiato il putiferio. Tutto è partito da una frase di Mariavittoria Minghetti, che ha scatenato delle battute da parte diSpolverato. Poco dopo il giovane si è scontrato anche conPrestes, dando luogo a grida e momenti molto concitati. In tutto ciò, Shaila Gatta ha provato a mitigare la situazione. Lafuriosa trae Mariavittoria al GF Subito dopo la messa in onda della puntata di ieri delgli animi all'interno della casa erano piuttosto concitati.