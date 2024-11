Scuolalink.it - Le scuole felici: l’educazione che prepara i bambini alla vita, attraverso fiducia, coraggio e confronto con il rischio

Nel panorama educativo italiano, emerge una realtà che si distacca dalle tradizionali modalità didattiche: le, un progetto educativo fondato ddottoressa Giovanna Giacomini che si ispira al metodo danese, in particolare alle forest school,situate nei boschi dei Paesi nordici. Un’educazione che pone al centro latà, la crescita emotiva e l’autonomia dei, sfidando convenzioni e abitudini consolidate in Italia. In queste, il concetto diè considerato un’opportunità formativa e non un pericolo, e isono incoraggiati a sperimentare in prima persona, senza paura, ma con consapevolezza. Un’educazione basata sullaIl cuore pulsante è la, non solo nel bambino, ma anche nella sua famiglia. La fondatrice, Giovanna Giacomini, ha dichiarato che ogni bambino deve poter vivere un percorso educativo che riconosca e rispetti le sue capacità individuali, tanto cognitive quanto emotive.