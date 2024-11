Sport.quotidiano.net - Le facce della Conference. Biraghi, Moreno e Kouame. Ora c’è l’Apoel nel mirino

Una mano dagli altri. Adesso sì. Più che mai Raffaele Palladino ha bisogno di affidarsi a rotazioni importanti. Saranno giorni di allenamenti e valutazioni al Viola Park in vistapartenza alla volta di Cipro, dove giovedì sera la Fiorentina sfiderànella terza gara del girone diLeague. Viola a punteggio pieno a quota 6, dietro solo al Chelsea per differenza reti. Ciprioti fermi a un punto e attualmente eliminati, reduci dalla sconfitta interna contro i modesti bosniaci del Borac Banja Luka. Insomma, ostacolo che non pare insormontabile, anche se servirà la consueta prestazione attenta e di sostanza. In Europa di gare banali non ce ne sono, la Fiorentina lo ha imparato sulla propria pelle. A due allenamenti dalla partita però pare evidente che la missione cipriota possa essere affidata a chi fin qui ha avuto meno spazio.