Tpi.it - La figlia di Balotelli e Fico è campione nazionale di karate. La madre: “Come papà, Mario dovrebbe fare di più”

Pia, la12enne die Raffaella, si è laureatassadi2024. Lo ha annunciato orgogliosa lasui social. “Oggi la mia principessa ha raggiunto il suo primo traguardo, io fiera ed orgogliosa lì ail tifo per te amore mio”, scrive Raffaellasu Instagram, postando una serie di foto, il primo dei quali mostra la ragazzina in piedi sul gradino più alto del podio con i guantoni in bella vista. Il post ha ricevuto il like di, che a 34 anni è appena tornato a giocare in Serie A, ingaggiato dal Genoa. “impegnarsi un po’ di più, giusto un po’ di costanza, ma ovviamente ama Pia in maniera smisurata e la cosa è reciproca”, ha dettoin una recente intervista televisiva nel programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo.