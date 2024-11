Oasport.it - IndyCar, Robert Shwartzman con PREMA accanto ad Ilott

si prepara per una nuova sfida nella NTTSeries con i colori diRacing. Il russo che corre con licenza israeliana sarà protagonista per la prima volta negli Stati Uniti d’America a tempo pieno con una delle monoposto del team venetoal già confermato britannico Callum. L’ex campione di FIA F3 si appresta a tornare con la compagine tricolore che nel 2025 aggiungerà un significativo programma sportivo in America oltre a FIA F2, FIA F3, Formula Regional, F4 e non solo. L’ex pilota della Ferrari ha corso quest’anno a tempo pieno nel FIA World Endurance Championship a bordo della 499P n. 83 privata di AF Corse. Il 25enne è riuscito ad imporsi nel 2024 nella Lone Star Le Mans, appuntamento di sei ore disputato al Circuit of The Americas (COTA) con il cinese Yifei Ye ed il polaccoKubica.