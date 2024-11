Thesocialpost.it - Incendio in una scuola: evacuati tutti i 244 alunni

Unè scoppiato questa mattina presto allaprimaria Iqbal Masih di Torre Boldone, nella provincia di Bergamo. Il rogo, divampato intorno alle 5, ha causato la chiusura dell’istituto in via Donizetti, lasciando a casa i 244iscritti. Intervenuti i vigili del fuoco Sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco del comando di Bergamo, che hanno rapidamente domato le fiamme e messo in sicurezza l’edificio. L’ha provocato ingenti danni alla struttura, in particolare a causa di fuliggine e calore, rendendo l’edificio inagibile. Secondo le prime informazioni, sembra che l’sia stato causato da un cortocircuito. L’allarme è scattato grazie al sensore dell’ascensore, che ha avvisato il tecnico reperibile dell’ufficio tecnico comunale, il quale ha poi allertato i vigili del fuoco.