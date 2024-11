Tuttivip.it - “Ha lasciato la Casa nella notte”. Grande Fratello, l’uscita meno prevista dell’edizione: “Non è giusto”

Leggi tutto su Tuttivip.it

La nuova puntata del, trasmessa su Canale 5 sotto la guida di Alfonso Signorini, è stata carica di sorprese e momenti inaspettati. Come anticipato, la serata ha regalato ai telespettatori colpi di scena che hanno movimentato la. Tra gli eventi più attesi, l’ingresso di Alfonso D’Apice come nuovo concorrente e la “trasferta” di Tommaso Franchi, invitato al Gran Hermano spagnolo per un’esperienza internazionale. A rendere la serata ancora più speciale, la visita di Diletta Leotta per annunciare il ritorno de La Talpa ha entusiasmato il pubblico. Come in ogni puntata, però, il momento clou è stato il televoto. Questa settimana, quattro concorrenti si sono sfidati per la permanenza: Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Iago García e Maria Vittoria Minghetti. Dopo una serata di tensione, uno di loro ha dovuto abbandonare la