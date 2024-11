Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato sbrocca dopo la diretta: “Falsa, iena, teatrino del ca**o!”

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 l’undicesima puntata del(clicca QUI per leggere il resoconto), durante la quale non sono mancati gli scontri tra i protagonisti del reality condotto da Alfonso Signorini. Tali scontri sono proseguiti anche al termine dellae hanno coinvolto in particolare tre gieffini, ovvero Mariavittoria Minghetti,e Helena Prestes. Tutto è iniziato da alcune affermazioni della dottoressa, la quale – parlando con Enzo Paolo Turchi – si è detta delusa dalla nomination di Giglio.è intervenuto nella discussione facendo alcune battute e Mariavittoria ha sbottato “Ma vai a fare in cu**o, mi devi mollare”. Nella questione è poi intervenuta anche Helena: Alcune tue battute sono divertenti, ma hanno un limite. Sono venuta a prendere i piatti per andarmene, non per urlare.