Ex Ilva dichiarato stato insolvenza Adi Holding | debiti per 1 miliardo

Il tribunale di Milano ha“lodi” di Acciaierie d’Italia(ex)accertando uno squilibrio finanziario da quasi 1di euro, per lo più riconducibile averso i soci, professionisti e fornitori. La sentenza emessa ieri dai giudici della Sezione crisi d’impresa ha accolto il ricorso promosso da Acciaierie d’Italia spa in amministrazione straordinaria nei confronti dellaa sua volta messa in amministrazione straordinaria dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy la scorsa primavera. Alle udienze hanno preso parte anche il socio privato di ADI, ArcelorMittal Italysrl e il socio pubblico Invitalia spa. La verifica dellopassivo della società è stata fissata per il prossimo 5 marzo 2025 davanti alla presidente della sezione del tribunale, giudice Laura De Simone.