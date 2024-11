Ilrestodelcarlino.it - Elisa Di Francisca a La Talpa: “Sono troppo vera per tenere segreti”

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 5 novembre 2024 – Martedì, il 5 novembre, inizia la nuova edizione de “La– Who is the mole” condotta da Diletta Leotta, in prima serata su Canale 5. Tra i concorrenti c’è anche la campionessa olimpica di JesiDi. Oltre a lei ciGilles Rocca, Lucilla Agosti, Alessandro Egger, Ludovica Frasca, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Marco Melandri, Andrea Preti e, in gara come concorrente unico, Andreas Muller e Veronica Peparini. Se questa esperienza fosse una canzone per la Disarebbe “Nessuno mi può giudicare” (La verità ti fa male, lo so), ha detto in un video. “Di, ex atleta di scherma – ha proseguito nel video di presentazione – ho quasi 42 anni,nata a Jesi, nelle Marche, in provincia di Ancona. E ora vivo a Roma. Ho due bambini, due maschi, Ettore e Brando, esposata.