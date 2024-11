Lettera43.it - Elezioni Usa, cosa succede se Trump e Harris arrivano pari?

Puòre che leamericane si concludano con un pareggio? Teoricamente sì, anche se nella realtà non è mai accaduto. Questo perché i grandi elettori chiamati a eleggere il nuovo presidente sono 538, numero. Dunque non è impossibile che entrambi i candidati principali ne ottengano 269 a testa. Se questo scenario diventasse concreto, la parola passerebbe al Congresso. Il nuovo inquilino della Casa Bianca sarebbe infatti scelto dalla Camera, ma ogni delegazione statale avrebbe diritto a un solo voto, a prescindere dalle sue dimensioni. Ciò vuol dire che i deputati dell’Arizona o della Florida, per esempio, dovrebbero riunirsi e decidere a maggioranza chi scegliere come presidente a nome dell’intero Stato. Tutti gli Stati, indipendentemente dalla loro grandezza e dal numero di rappresentanti che eleggono, varrebbero dunque solo un punto.