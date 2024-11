Lanazione.it - Bus, lo sciopero nazionale di 24 ore venerdì 8 novembre

Arezzo, 52024 – Pubblicate sul sito di Autolinee Toscane tutte le corse che saranno garantite durante lodi 24 ore che ci saràsenza il rispetto delle fasce di garanzia. Sul sito, alla pagina www.at-bus.it/, è presente, diviso per territorio, il 30% delle corse che, tra le fasce orarie 4.15-8.14 e 12.30-14.29, sono state definite come servizi indispensabili e saranno garantite. Si ricorda che loè stato indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna a livellocon adesione a livello regionale. L’ultimodi questo tipo risale a 19 anni fa, e coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati loè previsto per l’intero turno di lavoro.