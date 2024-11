Lanazione.it - A Cavriglia giovani talenti sul palco

Leggi tutto su Lanazione.it

Arezzo, 05 novembre 2024 – Dopo il successo della serata dedicata alla prima del cortometraggio “Backswing” e il concerto dei Revue, la rassegna Materiali In Scena propone un altro appuntamento dedicato alla creativitàle, un confronto in questo caso con i classici e alcune pagine immortali della musica di tutti i tempi. Venerdì 8 novembre, alle ore 21.15 al Teatro Comunale di, debutta nel Valdarno il Duo Kairos, formato dal soprano Sofia Repetto e dal pianista Tommaso Gabellini.ssimi e talentuosi, proporranno brani di Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini, Franz Schubert, Erik Satie e della compositrice Clara Wieck Schumann, come omaggio a "una figura femminile che ha rappresentato mediante la sua musica una lotta per l'intero mondo femminile, una musica di pace ed elegantissima” (come hanno affermato i due protagonisti Il concerto si intitola “Autunno verticale - là dove le nuvole avrebbero un senso”, ispirato ai versi del poeta rumeno Nichita St?nescu: "e mi sembri proprio come / pioggia aspra").