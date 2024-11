Romadailynews.it - 12enne accoltella compagno di classe: “Hai fatto la spia con la prof”

Leggi tutto su Romadailynews.it

“Vi prego perdonatemi, ho ferito un miodi scuola. Houna cavolata”. In lacrime tra le auto parcheggiate confessa la ragazza a un operatore del numero unico di emergenza 112 quello che ha appenanel cortile della scuola che frequenta dall’anno scorso, nel centro di Santa Maria delle mole, via Appia, le porte della capitale. Nello zainetto nascosto fra i libri, c’è il coltello da cucina con la punta arrotondata con il quale poco prima si è avventata contro un coetaneo, colpendolo di striscia al petto. Ha ancora la lama di 10 cm sporca di sangue. Il ragazzino ha alzato le braccia per difendersi ed è stato ferito ad un braccio e in maniera piùonda a una mano. Poteva andare molto peggio. “La settimana scorsa lui halaalla, le ha detto che stavo copiando dallo smartphone e il compito in“, racconta la minorenne sentito dai carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo, subito soccorsi dopo la segnalazione del 112.