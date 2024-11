Zogensma | la terapia genica da un milione di euro che salva i bambini dalla Sma1

Leggi tutto su Open.online

C’è un farmaco che hato 11negli ultimi tre anni. E costa undi. Serve per una malattia genetica gravissima come la. Ovvero l’atrofia muscolare spinale di tipo 1. Che riduce la vita deicolpiti a pochi anni. Ma adesso, racconta l’edizione fiorentina di Repubblica, il farmaco Zolgensma con il principio attivo onasemnogene abeparvovec riesce a intercettare la malattia. Sono stati trattati undici pazienti per un costo di 12 milioni di. Due erano sintomatici, gli altri sono stati intercettati in modo precoce. Grazie allo screening neonatale della Smar1. E anche se si tratta ditoscani, una delibera della regione apre alla possibilità di trattare anche pazienti di altre regioni. Zolgensma Lo Zolgensma è unache agisce sostituendo la funzione di SMN1, il gene che nei pazienti malati non funziona o è mancante.