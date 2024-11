Justcalcio.com - Viktor Gyokeres parla del trasferimento del Manchester United e della riunione di Ruben Amorim

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.ha iniziato novembre con quattro gol nella vittoria per 5-1 dello Sporting CP sull’Estrela sabato, portando il suo straordinario bottino in campionato a 16 gol in dieci partite in questa stagione. Non è riuscito a segnare in campionato solo una volta e ha un paio di gol in Champions League. Ilè salito in testa alla fila dei pretendenti delquando ha nominato, allenatore delallo Sporting, come sostituto di Erik ten Hag all’Old Trafford. Dopo aver passato a fil di spada Estrela, all’ex attaccante del Coventry Cityè stato chiestopossibilità di un ritorno in Inghilterra per riunirsi in Premier League con il nuovo allenatore dei Red Devils.