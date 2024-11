Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-11-2024 ore 09:00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità al via oggi lavori su via di Malafede che rimarrà chiusa dalla Colombo e via Mastroianni in direzione della via Ostiense la linea bus 712 proveniente da via Ortolani sarà deviata su via di Acilia giornata di eventi Al centro tra interessato dalla tradizionale cerimonia per le celebrazioni del giorno dell’Unità nazionale e delle Forze Armate a Piazza Venezia che dalla riunione del V7 per lo sviluppo sostenibile a Palazzo altemps centro blindato Dunque con chiusura di numerose strade tra cui Piazza Venezia via Nazionale via dei Fori Imperiali Piazza dell’Ara Coeli e Piazza San Marco limitatamente alle chiusure deviato il perché di diverse linee bus inevitabili le ripercussioni alal Circo Massimo ultimo giorno per poter visitare il Villaggio della Difesa e assistere a diversi eventi celebrativi ...