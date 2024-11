Ilrestodelcarlino.it - Tolentino, arriva la vittoria casalinga

2 URBANIA 1 : Bucosse, Salvucci Andrei, Mariani (19’ s.t. Manna), Di Biagio, Badiali, Tomassetti, Stricker (46’ s.t. Salvucci Matteo), Tortelli (19’ s.t. Barilaro), Moscati, Capezzani (12’ s.t. Strano), Lovotti. All. Passarini. URBANIA: Nannetti, Scarcella, Antoniucci, Del Compare, Sarli (44’ s.t. Diene), Paoli, Catani, Carnesecchi, Rivi, Lani (19’ s.t. Franca), Nunez (19’ s.t. Farias). All. Lilli Arbitro: sig. Mattia Gasparoni sez. di Jesi Marcatori: 25’ p.t. Nunez, 28’ s.t. Lovotti, 33’ s.t. Badiali. Note: Ammoniti: Tortelli, Sarli, Lani, Badiali, Carnesecchi, Di Biagio, Moscati, Lovotti, Strano. Recupero: 1’ p.t. 5’ s.t. Calci d’angolo: 9-7. Spettatori: 700 circa. Ilsfata il tabù "Della" e ottiene il primo successo casalingo del suo campionato battendo l’Urbania in rimonta con il gol pazzesco di Lovotti e la rete dal dischetto di Badiali.