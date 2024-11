Gamberorosso.it - Storia del kürt?skalács, il dolce ungherese arrotolato tipico dei mercatini di Natale

È tra le luci e le casette in legno deididi Budapest che tra tutti, un odoredi lievitato e cannella cattura l’attenzione. Si tratta del kürt?skalács, più comunemente chiamato in Italia caminoo in Inghilterra come chimney cake, per la sua forma cilindrica che ricorda un camignolo fumante. Un morso rivela un interno soffice e aromatico, ricoperto da una croccante crosta zuccherina, mentre i gusti variano dalla vaniglia, cioccolato, pistacchio crema e frutti rossi. Questonon solo è delizioso ma porta con sé unaantica legata alla terra d’origine dei Székely, la popolazionedella Transilvania. IldeidiLadel kürt?skalács comincia proprio in Transilvania, la regione storica che costituisce oggi la parte occidentale e centrale della Romania.