Dilei.it - Spondiloartrite, come nasce, come si cura e quale attività fisica aiuta

Ne parliamo al singolare. Ma sarebbe più corretto definire al plurale la, visto che con questo termine si definiscono diverse patologie infiammatorie croniche che interessano soprattutto, ma non solo, la colonna vertebrale. Ovviamente il controllo del dolore e dell’infiammazione rappresenta l’obiettivo fondamentale dell’approccio di, con un occhio di riguardo per la possibile presenza di altre malattie che possono associarsi. Ma oggi convivere con la malattia limitando i rischi di sviluppare disabilità serie (purtroppo avveniva in passato) è possibile.