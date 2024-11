Lanazione.it - Se la vergona prende a schiaffi ogni decenza

Il vecchio adagio calza a pennello: "È come sparare sulla Croce Rossa". Questa volta la Croce è Bianca ma il risultato non cambia. Rubare in ambulanza mentre i soccorritori stanno salvando una vita, è qualcosa che non si riesce nemmeno a immaginare. Ma è quello che è successo. I soccorritori corrono: un uomo sta male, è grave, e i ladri saccheggiano l’ambulanza. Un blitz per portare via i panini e le bibite appena acquistati per la cena del turno di notte. Resta l’amarezza che Paolo Laurita, al volante delle ambulanze da trent’anni, non nasconde: "Mai vista una cosa del genere". Non è il fatto in sè, quanto il suo significato: nessun rispetto per chi è al servizio delle persone in difficoltà. Non c’è mai fine alla follia. Lucia Bigozzi