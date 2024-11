Secoloditalia.it - Sangue a bordo, rissa con ascia e machete su un treno vicino a Parigi. 4 feriti: una mano mozzata e un cranio spaccato

Una violenza senza tetto né legge. Un orrore cieco, sordo a qualunque urlo di terrore e a qualunque supplica, che ha travolto i passeggeri adi unregionale francese nei pressi di, dove unaa colpi diè degenerata in un’aggressione efferata al termine della quale quattro persone sono rimaste ferite, e due di loro sarebbero gravissime: a una è statauna. Mentre un’altra è ricoverata con ilsu unregionale in Francia: unatra giovani scatena l’inferno È accaduto presso la stazione di Ozoir-la-Ferrière, non lontano dalla capitale della Francia. Tutto esplode nel segno di una ferocia inaudita nella stazione del dipartimento di Senna e Marna e riaccende l’allarme sulla sicurezza oltralpe. Non sono neppure le 8 del mattino di oggi quando, riferisce Il Giornale sulla base di quanto riportato dalla stampa locale, «su unRER E alla stazione di Ozoir-la-Férrière (Seine-et-Marne) è scoppiata una colluttazione tra giovanissimi – forse liceali – a colpi di».