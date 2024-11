Roma nasconde un segreto | la chiesa misteriosa senza facciata

Leggi tutto su Funweek.it

Ladi San Lorenzo in Damaso è una degli edifici religiosi dipiù particolari. Essa, infatti, non ha laed è inglobata nel grande palazzo della Cancelleria sulla piazza che si affaccia su corso Vittorio Emanuele II, nelle vicinanze di Campo de’ Fiori. Data l’asdella porta principale, in che modo è possibile accedervi? Scopriamolo.di San Lorenzo in Damaso a: il particolare sull’entrata Chiunque abbia voglia di entrare nelladi San Lorenzo in Damaso dovrà farlo dal portale rifatto dal Vignola per il cardinale Alessandro Farnese nella seconda metà del Cinquecento. L’interno è caratterizzato da tre navate, precedute da un doppio portico interno che accoglie anche la tomba di Alessandro Valtrini.