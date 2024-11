Thesocialpost.it - Roma, meccanico distrugge Ferrari del cliente: danni divisi a metà

Un, una, un tragitto trae Frosinone. Tutto fila liscio, finché non accade l’irreparabile: l’auto finisce fuori strada e si. Così si apre una lunga battaglia legale che dura ben sedici anni e si conclude ora con la sentenza della Cassazione.Leggi anche:ibrida prende fuoco a Mestre La storia Tutto comincia nel 2008. Ilparte daal volante delladelper raggiungere Frosinone, dove avrebbe dovuto venderla. Ma durante il tragitto, accade l’incidente che lascia l’auto ridotta a un rottame. Il proprietario non perde tempo e denuncia il, chiedendo il risarcimento totale del danno. Il dito viene puntato anche contro la concessionaria per cui lavora il professionista. Il caso finisce in tribunale. Lasenza revisione e la colpa divisa Ladistrutta non aveva passato la revisione.