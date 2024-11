Secoloditalia.it - Report, Trancassini: “Basta fango. La Camera valuti gli estremi per un’azione legale”

Ladei deputati potrebbe intraprenderecontro“a tutela della propria onorabilità”. Il deputato questore, Paolo, ha infatti annunciato la volontà di proporre una valutazione in questo senso al presidente e agli uffici competenti. L’iniziativa prende le mosse dal “vergogno servizio” su Antonella Giuli, addetta stampa di Montecitorio, accusata di lavorare per FdI in contrasto con i vincoli contrattuali e presentata anche da una fonte anonima come beneficiaria di un trattamento di favore su turni e orari. Giuli, oltre a smentire le accuse professionali, per fare chiarezza è stata costretta a spiegare pubblicamente che alla base di alcuni esoneri c’è una legge 104 per il figlio malato. Ma l’operazione di killeraggio mediatico contro la professionista, ha avvertito, finisce per colpire anche la reputazione della. L’annuncio del questore dellaarriva, per altro, nel giorno in cui il senatore Maurizio Gasparri ha annunciato di aver depositato un ricorso all’Agcom per il servizio sulla Liguria cheha mandato in onda la sera della domenica elettorale, dunque a urne aperte.