MotoGP, Jorge Martin ci ha ricordato come non si viva di soli calcoli, ma anche di emozioni

Caro, questa è una lettera di ringraziamento. Ti daranno dell’idiota, dell’imbécil, del gilipollas e chi più ne ha, più ne metta. Un po’ lo sei stato, sia chiaro, perché in pochi minuti hai rischiato di mettere a repentaglio quanto avevi sapientemente costruito per un anno. Che bisogno c’era di scornarsi con Francesco Bagnaia, sapendo di avere un margine tale in classifica generale da poterti permettere di arrivare terzo e archiviare comunque una gara favorevole in ottica rincorsa al titolo? “Volevo vincere” hai detto ai microfoni subito dopo la gara. Già. Negli stadi italiani, le curve talvolta intonano un canto che comincia in maniera affine e non finisce bene per gli avversari, dileggiati proprio per questa loro volontà.