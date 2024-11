Mistermovie.it - Mister Movie | Star Wars Legacy of Vader racconterà la storia di Kylo Ren e Darth Vader

La famiglia e l'eredità hanno sempre rappresentato il cuore pulsante della saga di Star Wars, in particolare nella Skywalker Saga. La trilogia sequel ha ampliato questo tema introducendo Rey (Daisy Ridley), che, nonostante il legame di sangue con l'Imperatore Palpatine, sceglie di portare avanti l'eredità degli Skywalker. In contrapposizione, Kylo Ren (Adam Driver), figlio di Leia Organa e Han Solo, è affascinato dall'oscurità del suo antenato, al punto di voler seguire le sue orme. Legacy of Vader: La Lotta di Kylo Ren tra Eredità e Oscurità Fino ad ora, i film ci hanno mostrato solo un accenno del rapporto di Kylo Ren con il nonno. Un'immagine evocativa è quella di Kylo che si rivolge all'elmo danneggiato e carbonizzato di Darth Vader, cercando una guida per diventare potente come lui. Tuttavia, le sue motivazioni sono apparse per lo più oscure e impulsive, sospese tra il tradimento verso la sua famiglia e il desiderio di ribellarsi alla guida del suo maestro, Snoke.