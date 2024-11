Ilnapolista.it - Marani (Lega Pro): «Riconosciamo alla Serie A il ruolo trainante, perciò rinunciamo a un consigliere»

Il presidente dellaPro Matteoha tenuto il suo discorso introduttivo nel giorno dell’Assemblea che sta andando in scena a Roma e modificherà lo Statuto della Federazione. Prima di lui gli interventi di Gravina e la replica di Casini.: «Il calcio italiano è a un punto pietoso» «Rubo pochissimi minuti per esprimere la posizione dellaPro. Noi siamo la componente che ha deciso e accettato di dare il contributo maggiore per rivedere l’assetto Federale. È stata una decisione sofferta maturata negli ultimi mesi per aiutare tutti a uscire da una logica sbagliata, che è quella di guardare solo il proprio orticello. Difficilmente in questo modo si esce da questa situazione, ho seguito laA per trent’anni e dobbiamo andare avanti insieme. Troppi individualismi e troppe crociate hanno fatto sprofondare il calcio a un punto pietoso.