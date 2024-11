Ilrestodelcarlino.it - La mamma di Baldassarri: “Ama la ginnastica, ma io la sognavo nuotatrice”

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Ravenna, 4 novembre 2024 – Fosse stato per lei sarebbe stata una campionessa di nuoto. Ma alla fine ha scelto la: ed è stato un bene per l’Italia intera, visto che la ravennate Milena, classe 2001, ha vinto la prima medaglia d’argento ai Campionati Mondiali di un’azzurra. Natasha Choutovaè la madre di Milena, per anni nella squadra nazionale russa di nuoto e per trent’anni allenatrice-istruttrice di nuoto alla piscina Comunale di Ravenna. "Da bimba Milena amava praticare numerosissimi sport – spiega la stessa Natasha Choutova che ha anche un negozio di body e attrezzi per la ritmica a Ravenna – dall’equitazione allo sci. Ma anche nuoto e danza classica: a casa abbiamo ancora 5 o 6 coppe vinte in gare di sci. E anche nel nuoto, tra i piccolissimi, arrivava prima.