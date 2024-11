Thesocialpost.it - Io conservatore italiano, perché non voterei Trump

Kamala o Donald? Tempestati come siamo dai mezzi di comunicazione di qualsiasi tipo, da settimane, è normale che, con amici e conoscenti, tra una chiacchiera e l’altra, spunti la domanda fatale: “ma tu, trae Harris, chi voteresti?” Amici e conoscenti sanno perfettamente che sono un. E anche questa definizione rischia di suscitare altre domande.non è ben chiaro ai più che cosa significhi essere un. Eppure è semplice. Esseresignifica essere realisti e pragmatici. Auspicare, cioè, che si cambi quel che non funziona con prudenza, consapevoli che gridare “vogliamo tutto” è una fesseria,tutto non si può cambiare. Quando, storicamente, ci si è provato, sono nate le dittature. Di qualunque tipo e colore. Alpiacciono la democrazia, la libertà personale, il realismo. Alpiace il liberismo economico moderato, piace l’ascensore sociale, piace il diritto di ciascuno di provarci, piace il rispetto delle leggi, piace aiutare gli ultimi.