Il Festival del Cinema di Berlino annuncia l’abbandono di X di Elon Musk

Ildeldihato che lascerà X il 31 dicembre 2024, dopo 15 anni sulla piattaforma social dove attualmente conta 133,9K follower. Il, che celebrerà la sua 75a edizione dal 13 al 24 febbraio 2025, ha reso pubblica lunedì la sua decisione di abbandonare X. “La Berlinale ha deciso di dire addio a X il 31 dicembre 2024. Grazie per averci seguito qui in tutti questi anni. Restate connessi con tutto ciò che riguarda la Berlinale su Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e il nostro sito web. Ci vediamo lì! #Berlinale“, si legge in un post. Ilnon ha fornito una motivazione precisa per la decisione di abbandonare la piattaforma, ma la decisione è stata presa in un periodo in cui si temeva da tempo un’ondata di disinformazione e contenuti offensivi su X, da quandoha preso possesso della piattaforma. Nelle ultime settimane, il controverso magnate della tecnologia ha pubblicato regolarmente post a sostegno di Donald Trump nella sua candidatura a diventare presidente degli Stati Uniti per un secondo mandato.