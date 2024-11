Quotidiano.net - Guerra in Ucraina news oggi. Syrsky: “In corso una delle più potenti offensive russe”. Nel Kursk primo contatto tra forze di Kiev e soldati nordcoreani

Leggi tutto su Quotidiano.net

Roma, 4 novembre 2024 - L'esercito ucraino sta affrontando "unapiù" dall'inizio della. Oleksandr, capo di stato maggiore, non nasconde la preoccupazione per le sorti del conflitto. In prima linea la situazione "resta difficile" e alcune aree "richiedono un costante rinnovorisorseunità ucraine", ha spiegatoche sottolinea come i suoi, nonostante sembri inarrestabile l'avanzata di Mosca nel Donetsk, stiano "frenando unapiùdall'inizio dell'invasione su vasta scala". Intanto continuano gli attacchi con droni contro le infrastrutture e l'vede avvicinarsi un inverno pieno di sacrifici.