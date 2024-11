Glielo devono dire Grande Fratello la svolta su Javier sorprende tutti

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Importantissimo aggiornamento sul, a poche ore dalla puntata intta del 4 novembre. La novità ha riguardato il concorrente, che scoprirà da Alfonso Signorini qualcosa di molto rilevante. Presumibilmente non se l’aspettava una cosa del genere, invece sta per succedere davvero e potrebbe cambiare definitivamente la sua avventura. Da adesso in poi alpotrebbe essere guardato in maniera totalmente diversa, se queste indiscrezioni dovessero trovare conferme ufficiali. Il gieffino non è ancora a conoscenza di quanto accaduto, ma ci ha pensato il sito Blogtivvu a diffondere un’informazione che non farà assolutamente piacere ad altri concorrenti. Leggi anche: “Perché ha pianto all’improvviso”., Helena in lacrime: Mariavittoria la abbraccia, la notizia importantissima su: cosa è emerso Finora non ha mai raggiunto un risultato del genere al, mapotrebbe fare uno scherzetto agli altri.