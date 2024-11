Lanazione.it - Forze armate: le celebrazioni. Il programma

Leggi tutto su Lanazione.it

Oggi si celebra il giorno dell’unità nazionale e la giornata delle. Per onorare i caduti che sono morti nella prima Guerra Mondiale, si terranno sul territorio varie cerimonie istituzionali. A Empoli si parte alle 10 nella chiesa della Madonna del Pozzo dove sarà officiata la santa messa, alle 10.45 la commemorazione si sposterà in piazza della Vittoria, per la deposizione della corona d’alloro ai piedi del Monumento. Alla mattinata saranno presenti il sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi, rappresentanti della giunta, del consiglio comunale, autorità civili e militari, oltre ad alcune classi delle scuole secondarie di secondo grado.