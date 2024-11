Festival della Diplomazia, fari puntati sulle nuove professioni

Leggi tutto su Ildenaro.it

La cooperazione allo sviluppo va intesa come una delledel futuro, anche alla luce del Piano Mattei. Per fornire un ulteriore valore aggiunto ad uno degli strumenti-chiavepolitica estera italiana servono deisti al passo coi tempi e, in quest’ottica, ci siamo rivolti alle università per aprire sempre più l’Agenzia verso l’esterno e studiare insieme percorsi e opportunità rivolti ai giovani, cioè ai futuri operatoricooperazione”. A parlare è Marco Rusconi, direttore di AICS Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, aprendo l’evento “Tendenze e opportunità nella cooperazione internazionale”, nell’ambito del XV, corso a Roma fino al 25 ottobre.