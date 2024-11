Game-experience.it - Empire of the Ants, la recensione: l’unione fa la forza

Sei una unità. Un tassello del domino. Il tuo nome è n° 103.683 e fai parte di una grande Colonia. E la legge è chiara: combattete per la Regina e per la Federazione. Faccio fatica a dare un unica categoria aof the: a tutti gli effetti si tratta di un gioco di strategia in tempo reale, in terza persona e fotorealistico (come promesso dai trailer di annuncio), ma in verità è molto di più, e le possibilità in game lo dimostrano. Il giocatore è chiamato a elevarsi, da semplice e piccolo pedone della scacchiera a componente fondamentale e leader della sua colonia, il tutto in un mondo selvaggio e spietato, fatto di battaglie, esplorazioni e un solo obbiettivo in testa: sopravvivere. Romanticismi a parte, il titolo sviluppato da casa Tower Five, con publisher Microids, fa il suo ingresso nel mercato in un momento ideale: mancano le novità, gli azzardi.