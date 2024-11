Gamberorosso.it - Ecco il Viticoltore dell'Anno secondo la guida Vini d'Italia 2025

Leggi tutto su Gamberorosso.it

Quando sei nato quasi cinquantotto anni fa a Castiglione Falletto, uno degli undici comuni dove l’uva nebbiolo diventa Barolo, la vita non dovrebbe riservarti prove troppo severe. Eppure Mario Fontana, i cui avi sono ampiamente citati tra il ‘600 e il ‘700 nell’archivio storico di Castiglione Falletto come sindaci o come esattori comunali, non ha avuto vita facile. La famiglia Fontana e la ribellione di Mario Gli archivi attestano, che a metà del diciassettesimo secolo i Fontana possiedono già 5 ettari di vigne a Castiglione Falletto. Con gli stravolgimenti politici’epoca napoleonica, i Fontana, da sempre attivi nella vita socio-politica del borgo, si sono dovuti spostare in campagna nei pressi del confine con Monforte d’Alba, in zona Mariondino.