Dalla manovra solo gli spiccioli per la Sanità Secondo Gimbe Le risorse stanziate non bastano per garantire la tenuta del Servizio sanitario nazionale

“Il Disegno di Legge sulla2025 è molto lontano dalle necessità dellapubblica: lenona risollevare un(SSN) in grave affanno, sono ampiamente insufficienti per finanziare tutte le misure previstee mancano all’appello priorità rilevanti per ladellapubblica”. Così Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, durante l’audizione presso le Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato sullafinanziaria. “Innanzitutto – ha spiegato Cartabellotta – il titolo dell’art. 47 ‘Rifinanziamento del FabbisognoStandard’ e ancor più le modalità con cui vengono presentati gli importi sono fuorvianti: vengono riportatigli incrementi cumulativi del FSN, anziché leaggiunte annualmente, con la relativa rideterminazione del FSN”.